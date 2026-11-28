jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan sukses mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (28/11).

Kemenangan tersebut membuat persaingan papan atas klasemen sementara Grup B semakin ketat. Persela tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan tiga menit.

Gol pertama tuan rumah dicetak Juninho Cabral melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Hambali Tholib.

Persela kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-25. Kali ini, Hambali Tholib mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan keras kaki kiri.

Gol tersebut berawal dari bola pantul hasil umpan silang Affani Ubaidillah yang gagal diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Rans Nusantara.

Tim tamu baru mampu memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum. Pada menit ke-41, Raya Sheva Pradana mencetak gol melalui tendangan cungkil setelah menerima umpan terobosan dari sisi kanan pertahanan Persela.

Rans sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Peluang itu berawal dari pelanggaran Rafiud Drajat terhadap pemain lawan di dalam kotak penalti.

Namun, setelah meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR), wasit memutuskan tekel bek Persela tersebut tidak melanggar aturan. Pertandingan pun dilanjutkan dengan tendangan sudut.