jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum menentukan penjaga gawang yang akan turun dalam pertandingan melawan Arema FC, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11).

Gawang Tim Bajol Ijo dipercayakan kepada kiper ketiga Luthfie Masrohan dalam beberapa laga terakhir. Sebab, Ernando Ari dan M Reza mengalami masalah kebugaran.

Luthfie pertama dipercaya menjadi kiper saat babak kedua laga amal melawan Western Australia, dengan skor 4-3 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (15/11).

Pemain kelahiran Lumajang tersebut kembali menjadi penjaga gawang saat lanjutan BRI Super League melawan Java United dengan hasil akhir 1-1, di Stadion GBT, Sabtu (21/11).

Tavares memilih lagi Luthfie menjadi kiper Green Force dalam pertandingan League Cup melawan PSBS Biak dengan hasil akhir 5-0 yang digelar, di Stadion GBT, Selasa (24/11).

Mengenai itu, pelatih asal Portugal tersebut mengaku masih memantau kondisi kebugaran dua kipernya. Dengan demikian, dia masih belum menentukan pemain yang akan diturunkan.

"Lihat nanti apakah mereka bisa membantu tim besok atau tidak. Kami masih punya satu hari lagi, mari pantau perkembangannya,” kata Tavares saat konferensi pers, Sabtu (28/11).

Di sisi lain, Tavares menilai Arema FC akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi anak asuhnya. Dia memprediksi pertandingan di tempat netral itu tidak berjalan mudah.