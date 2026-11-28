jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Gelandang Madura United FC Ilhamsyah memiliki motivasi besar untuk membawa timnya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Motivasi Ilhamsyah tidak lepas dari hasil kurang memuaskan yang diraih Madura United dalam dua pertandingan sebelumnya. Laskar Sape Kerrab harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC dengan skor 0-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Setelah itu, Madura United kembali gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang Persela Lamongan dengan skor 2-2 di kandang sendiri dalam ajang I.League Cup 2026/27.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu sebelum menghadapi Java United. Ilhamsyah memastikan persiapan tim sudah berjalan matang, termasuk memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertandingan sebelumnya.

Gelandang yang dikenal sebagai pengangkut air tersebut optimistis Madura United bisa menunjukkan penampilan berbeda. Dia menyebut seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan tiga poin.

"Kami sudah banyak melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Kami banyak melakukan kesalahan dan pertandingan besok akan sedikit berbeda karena kita datang dengan motivasi tinggi," tuturnya, Jumat (27/11).

Kemenangan atas Java United juga penting bagi Madura United untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.