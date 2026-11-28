jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Java United FC datang dengan kepercayaan diri tinggi menjelang pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2026/27 melawan tuan rumah Madura United FC.

Laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Pelatih kepala Java United FC Fabio Lefundes memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik. Meski berstatus tim tamu, Laskar Kepodang Emas datang ke Pamekasan dengan kesiapan penuh untuk menghadapi tantangan tuan rumah.

Baca Juga: Francisco Rivera Akui Persebaya Frustrasi seusai Gagal Menang atas Java United

Serangkaian sesi latihan telah dijalani sebelum tim bertolak dari Semarang menuju markas Laskar Sape Kerrab. Perjalanan jauh tersebut tidak mengurangi semangat para pemain untuk menampilkan performa terbaik di Bumi Gerbang Salam.

“Persiapan berjalan baik. Pemain dapat mencerna informasi tentang rencana melawan Madura United yang diberikan tim pelatih,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/11) malam.

Java United juga memiliki modal positif menjelang pertandingan tersebut. Skuat asuhan Lefundes tercatat tidak terkalahkan dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi.

Meski memiliki catatan apik, Lefundes menilai hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh pemain mampu menjalankan strategi tim pelatih dengan penuh percaya diri.

“Kuncinya adalah kepercayaan diri pemain ketika menjalankan program yang diberikan tim pelatih. Alhasil, pemain dapat mencerna strategi dan mengerti satu sama lain saat bermain di lapangan,” tutur Lefundes.