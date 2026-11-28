jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad mengamankan kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan timnya tidak ingin kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri. Meski demikian, dia menyadari Java United memiliki kekuatan dan sejumlah pemain yang perlu diwaspadai.

Karena itu, Jose meminta Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan rekan-rekannya menjaga fokus serta bekerja maksimal sepanjang pertandingan demi mewujudkan target kemenangan.

"Kami tahu tim mereka kuat dan punya pemain yang harus diwaspadai. Tapi, kami bermain di kandang sendiri. Kami harus siap menghadapi mereka dan bekerja maksimal untuk mendapatkan tiga poin," ujar Jose, Jumat (27/11).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, status tuan rumah seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain untuk menunjukkan performa terbaik.

Dia menegaskan, target meraih tiga poin bukanlah tekanan bagi tim, melainkan dorongan untuk tampil maksimal dalam pertandingan.

"Kami tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Itu motivasi untuk pemain, bukan tekanan," tegasnya.

Selain mempersiapkan tim, mantan pelatih Arema FC itu juga berharap dukungan suporter dapat memberikan energi tambahan bagi Madura United.