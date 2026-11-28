jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan membidik kemenangan saat menjamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. Laga pekan ke-11 tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (28/11) pukul 15.30 WIB.

Tiga poin menjadi target penting bagi Laskar Joko Tingkir untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup B. Terlebih, jarak perolehan poin antartim penghuni posisi teratas masih cukup ketat.

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pertandingan kandang tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengamankan kemenangan.

"Jarak poin kami dengan Rans, Barito, dan Kendal tidak terlalu jauh. Saya pikir ini kesempatan yang harus kami maksimalkan," katanya dalam konferensi pers di Lamongan, Jumat (27/11).

Bima menjelaskan persiapan timnya berlangsung relatif singkat setelah menjalani pertandingan tandang melawan Madura United di ajang I-League Cup. Meski demikian, kondisi para pemain berangsur membaik setelah menjalani proses pemulihan.

Persela dipastikan kehilangan satu pemain akibat akumulasi kartu. Selain itu, Dendy juga belum bisa diturunkan karena masih menjalani pemulihan cedera yang dialaminya saat menghadapi Deltras FC di Sidoarjo.

"Kontribusi Dendy sangat besar, bukan hanya dari segi permainan, tetapi juga kepemimpinannya. Namun, kami memiliki Hendro yang bisa menjaga situasi tim tetap kondusif," ujarnya.

Berdasarkan informasi tim medis, Dendy diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam pekan untuk memulihkan kondisinya. Bima berharap pemain tersebut bisa kembali memperkuat Persela pada Januari 2027.