jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winger Persebaya Surabaya Malik Risaldi memiliki motivasi tambahan menjelang duel kontra Arema FC. Besarnya gengsi Derby Jatim menjadi dorongan bagi pemain berusia 30 tahun itu untuk membantu Green Force mengamankan tiga poin.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11).

Pertemuan dua tim asal Jawa Timur tersebut selalu menyedot perhatian. Rivalitas panjang, sejarah pertemuan, hingga dukungan suporter membuat pertandingan ini memiliki arti khusus bagi kedua kesebelasan.

Malik menyadari pentingnya pertandingan tersebut. Karena itu, dia berharap seluruh pemain Persebaya bisa tampil maksimal dan menjaga komitmen untuk meraih kemenangan.

"Kami tahu pertandingan melawan Arema merupakan laga besar yang sangat penting. Karena itu, seluruh pemain akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu tim mendapatkan tiga poin," kata Malik, Kamis (26/11).

Menurut Malik, besarnya perhatian terhadap Derby Jatim harus dimanfaatkan sebagai energi positif. Dia tidak ingin tekanan pertandingan justru mengganggu konsentrasi tim dalam menjalani persiapan.

Pemain yang memahami rivalitas Persebaya dan Arema itu ingin seluruh penggawa Green Force tetap fokus, meningkatkan kerja keras, serta menjaga kekompakan menjelang pertandingan.

"Pertandingan seperti ini tentu memiliki motivasi tersendiri bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Persebaya dan Bonek-Bonita. Karena itu, kami harus tetap fokus, bekerja keras, serta saling mendukung agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan," tandasnya.