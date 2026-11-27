jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persiapan Persebaya Surabaya menjelang duel kontra Arema FC memasuki tahap krusial. Pelatih Bernardo Tavares mulai memantau kondisi kebugaran pemain untuk menentukan komposisi terbaik yang akan diturunkan pada Derby Jatim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (29/11).

Tavares mengungkapkan, sejumlah pemain masih menjalani proses pemulihan. Situasi tersebut membuat tim pelatih belum bisa memastikan siapa saja yang akan tampil. Kondisi para pemain akan terus dipantau hingga mendekati pertandingan.

“Menurut saya, ini merupakan pertandingan yang bagus. Namun, saat ini ada beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan. Kami akan melihat bagaimana kondisi mereka besok,” kata Tavares, Kamis (26/11).

Pelatih asal Portugal itu tentu berharap bisa menurunkan kekuatan terbaik dalam pertandingan yang sarat gengsi tersebut. Meski demikian, kesiapan fisik pemain tetap menjadi pertimbangan utama.

Tavares tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan pemain yang belum sepenuhnya pulih. Dia pun menyiapkan opsi lain dari pemain yang tersedia di dalam skuad.

“Sebagai pelatih, kami selalu ingin menurunkan pemain-pemain terbaik. Namun, dalam situasi seperti sekarang, hal itu mungkin tidak selalu bisa dilakukan. Karena itu, kami harus memberikan kepercayaan kepada pemain lainnya,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting bagi Green Force. Setiap pemain dituntut selalu siap ketika mendapat kesempatan, terlebih laga kontra Arema membutuhkan konsentrasi dan kerja keras sepanjang pertandingan.

Dari catatan pertemuan, Persebaya memiliki keunggulan atas Arema FC. Dalam 16 pertandingan terakhir kedua tim, Green Force mengoleksi sembilan kemenangan. Sementara itu, Singo Edan baru meraih tiga kemenangan dan empat laga lainnya berakhir imbang.