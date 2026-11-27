jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menjamu lawannya di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Menjelang laga tersebut, pemain asing Madura United Danilo Santacruz memiliki modal positif. Pemain asal Paraguay itu baru saja memberikan kontribusi penting saat timnya menghadapi Persela Lamongan pada ajang I.League Cup 2026/27.

Dalam pertandingan tersebut, Santacruz berhasil mencatatkan satu gol dan satu assist. Assist-nya berawal dari skema sepak pojok yang kemudian disambut sundulan Mendonca. Bek asal Brasil itu sukses mengarahkan bola ke gawang Laskar Joko Tingkir.

Kontribusi Santacruz berlanjut pada awal babak kedua. Dia sukses mengeksekusi tendangan penalti dan memperdaya penjaga gawang Persela, Eko Saputra.

Meski mampu memberikan kontribusi melalui gol dan assist, Santacruz menegaskan dirinya akan terus berusaha tampil lebih baik bersama Madura United.

“Tentu kontribusi tersebut membawa hal negatif bagi saya, kami sebagai pemain, dan tim ini. Saya akan terus berupaya berikan yang terbaik,” kata Santacruz, Rabu (25/11).

Di sisi lain, Santacruz mengaku belum puas dengan hasil imbang yang diraih Madura United di hadapan pendukung sendiri. Dia menilai tim masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Menurut dia, hasil pertandingan melawan Persela harus menjadi bahan evaluasi agar Madura United bisa tampil lebih kuat pada laga berikutnya.