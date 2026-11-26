jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang Persebaya Surabaya Ricky Pratama mencatatkan momen istimewa setelah mencetak tiga gol alias hattrick saat membantu timnya menang 5-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027.

Bagi pemain asal Sidoarjo tersebut, tiga gol di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11), menjadi hattrick pertamanya bersama Green Force. Ricky pun mempersembahkan pencapaian itu untuk keluarga, calon istri, serta seluruh rekan setim yang telah bekerja keras.

"Pastinya saya sangat bersyukur bisa mencetak hattrick pertama kali. Tiga gol ini saya persembahkan untuk keluarga, calon istri, dan seluruh tim Persebaya yang sudah bekerja keras bersama-sama," ucap Ricky dikutip dari laman resmi klub, Kamis (26/11).

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Dalam pertandingan tersebut, Ricky mencetak gol pada menit ke-14, ke-49, dan ke-68. Dua gol lainnya disumbangkan Saddil Ramdhani melalui tendangan penalti pada menit ke-70 serta Alfan Suaib pada menit ke-89.

Penampilan apik Ricky tidak lepas dari keputusan pelatih Bernardo Tavares yang menempatkannya sebagai penyerang. Kepercayaan tersebut mampu dijawab dengan kontribusi tiga gol.

Meski belakangan lebih sering bermain sebagai pemain sayap maupun gelandang serang, posisi penyerang sebenarnya bukan hal asing bagi Ricky. Dia mengaku pernah beberapa kali menempati posisi tersebut pada awal perjalanan kariernya.

"Terakhir kali saya bermain sebagai penyerang sekitar dua atau tiga tahun lalu. Sebelumnya, saya memang lebih sering dimainkan di posisi sayap atau gelandang," jelasnya.

Pengalaman itu menjadi bekal Ricky untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim. Dia mengaku tidak ingin terpaku pada satu posisi dan siap menjalankan instruksi pelatih demi memberikan kontribusi terbaik.