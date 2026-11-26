jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemenangan telak Persebaya Surabaya atas PSBS Biak dengan skor 5-0 pada ajang I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11), tidak hanya menghadirkan tiga poin. Permainan operan pendek dengan satu hingga dua sentuhan yang diperagakan Bajul Ijo juga mendapat perhatian suporter.

Dalam pertandingan tersebut, Persebaya tampil produktif dengan mencatatkan 621 umpan sukses. Berdasarkan statistik resmi I.League, tim kebanggaan Bonek itu juga melepaskan 28 tembakan, dengan 11 di antaranya mengarah tepat ke gawang PSBS Biak.

Ketajaman lini serang Persebaya terlihat dari keberhasilan Ricky Pratama mencetak hat-trick. Tiga gol tersebut masing-masing tercipta pada menit ke-14, ke-49, dan ke-68.

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Saddil Ramdani kemudian menambah keunggulan melalui tendangan penalti pada menit ke-70. Alfan Suaib melengkapi kemenangan Persebaya lewat gol pada menit ke-89.

Permainan Persebaya dalam laga tersebut dinilai berbeda dibandingkan penampilan mereka di BRI Super League yang sebelumnya kerap mengandalkan umpan-umpan panjang.

Menanggapi hal itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa pendekatan permainan timnya selalu disesuaikan dengan karakter dan strategi lawan.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, penguasaan bola maupun penggunaan umpan panjang bukanlah tujuan utama. Hal terpenting adalah bagaimana setiap keputusan di lapangan mampu membantu tim menciptakan peluang sekaligus menjaga keseimbangan permainan.

"Sekadar menguasai bola atau memainkan bola panjang bukanlah tujuan akhir. Jika bola panjang berakhir dengan operan yang buruk, tentu itu tidak baik. Begitu pula jika kami terlalu banyak menguasai bola lalu kehilangan penguasaan di area yang berbahaya, terutama saat transisi bertahan itu juga tidak baik, karena justru memberikan kesempatan bagi lawan untuk melakukan transisi menyerang," ujar Tavares.