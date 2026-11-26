jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares masih mempertimbangkan kesempatan bermain Aleandro Alan Maulana untuk tampil secara reguler di BRI Super League 2026/2027.

Meski menunjukkan performa menjanjikan saat menghadapi PSBS Biak pada pertandingan I.League Cup, Selasa (24/11), Alan belum tentu langsung mendapat tempat di skuad utama Bajol Ijo.

Dalam pertandingan tersebut, Alan tampil cukup solid sebagai penggerak serangan. Dia beberapa kali melakukan penetrasi dari lini tengah menuju pertahanan lawan, melepaskan tembakan, hingga mengirimkan umpan kepada pemain yang berada di posisi menyerang.

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Namun, Tavares memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan menit bermain lebih banyak kepada pemain muda tersebut. Salah satunya karena Alan lebih sering menjalani aktivitas bersama Timnas Indonesia U-20 dibandingkan berlatih bersama Persebaya.

Kondisi itu membuat pelatih asal Portugal tersebut belum bisa memantau perkembangan Alan secara konsisten bersama tim, termasuk proses membangun chemistry dengan rekan-rekannya.

"Alan lebih sering bersama tim nasional daripada bersama kami. (Saat ini) kami perlu menciptakan keseimbangan," ujar Tavares.

Menurut dia, kehadiran Alan dalam sesi latihan Persebaya sangat penting untuk membangun keterikatan dengan pemain lain. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan tim pelatih dalam menentukan komposisi skuad.

"Anda tentu memahami maksud saya? (sebagai pelatih). Karena, jika Alan tidak berlatih bersama kami, dia tidak akan memiliki ikatan dengan rekan-rekan setimnya," kata Tavares.