jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memastikan tiket ke babak 12 besar I.League Cup setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-1 pada pertandingan Grup L Zona Timur 2.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11) malam, empat gol kemenangan Arema masing-masing dicetak Hamzah Titofani, Julian Guevara, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya. Sementara itu, gol balasan Isenmulang disumbangkan Muhamad Fadlan.

Tambahan tiga poin membuat Arema FC mengunci posisi juara Grup L Zona Timur 2 dengan koleksi enam poin. Sebelumnya, tim berjuluk Singo Edan itu juga meraih kemenangan 4-0 atas RANS Nusantara FC.

Pada babak 12 besar, Arema dijadwalkan menghadapi juara Grup C yang dihuni Dewa United Banten FC, Persita Tangerang, dan Persiraja Banda Aceh.

Dalam pertandingan melawan Isenmulang, Arema sempat mendapat tekanan pada awal babak pertama. Tim tamu tampil agresif dan berusaha menekan lini pertahanan tuan rumah.

Namun, Arema perlahan mampu mengambil alih kendali permainan. Tekanan yang dibangun anak asuhnya membuahkan hasil pada menit ke-21 melalui gol Hamzah Titofani.

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Keunggulan tersebut membuat Arema semakin percaya diri melancarkan serangan. Julian Guevara kemudian menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-32.

Sebelum turun minum, Salim Tuharea kembali membobol gawang Isenmulang yang dikawal Jefri Wibowo. Gol pada menit ke-41 itu membawa Arema unggul 3-0 hingga jeda pertandingan.