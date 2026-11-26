jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya menyoroti buruknya penyelesaian akhir dan mental pemain setelah timnya kalah 1-4 dari Arema FC dalam pertandingan Grup L Zona Timur 2 I.League Cup.

Dalam konferensi pers seusai laga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11) malam, Mundari mengatakan anak asuhnya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan.

"Di pertandingan hari ini sampai menit ke-20 di babak pertama kami memiliki dua sampai tiga peluang yang menurut saya seharusnya bisa mutlak menjadi gol tapi tidak terjadi, terus di babak kedua juga sama situasinya," kata Mundari.

Menurut Mundari, persoalan penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Masalah tersebut juga terlihat ketika Isenmulang hanya bermain imbang tanpa gol melawan Borneo FC Samarinda pada pertandingan sebelumnya.

Selain finishing, Mundari menilai mental pemain perlu mendapat perhatian. Isenmulang dinilai masih kesulitan mengejar ketertinggalan setelah kebobolan dan justru kembali kemasukan gol.

Kondisi tersebut terlihat saat menghadapi Arema. Isenmulang sudah tertinggal tiga gol pada babak pertama melalui Hamzah Titofani pada menit ke-21, Julian Guevara menit ke-32, dan Salim Tuharea menit ke-41.

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"Tim saya bukan hanya yang senior tapi pemain yang sekarang ada di sini juga harus memahami tentang persoalan ini. Jadi selain finishing, masalah mental menjadi pekerjaan rumah bagi kami," ujar dia.

Meski kalah dengan selisih tiga gol, Mundari tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Dia menilai Isenmulang mampu memberikan perlawanan dan menjalankan instruksi yang diberikan tim pelatih.