jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bek Persebaya Surabaya Yusuf Meilana menyambut positif kemenangan telak 5-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/27. Namun, dia mengingatkan rekan setimnya agar tetap melakukan evaluasi sebelum kembali menghadapi persaingan di BRI Super League.

Persebaya meraih kemenangan besar tersebut di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11). Bagi Yusuf, hasil positif itu menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim setelah melewati periode yang tidak mudah.

Meski demikian, pemain berusia 28 tahun tersebut menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Dia berharap kemenangan atas PSBS menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan bagi tim untuk berpuas diri.

"Alhamdulillah, hasil pertandingan ini bisa menjadi modal positif bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi Super League. Namun, seperti yang disampaikan pelatih, masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dari pertandingan hari ini," ucap Yusuf dikutip dari laman ileague.id, Kamis (26/11).

Laga melawan PSBS juga menjadi momen penting bagi Yusuf. Untuk kali pertama, dia mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit.

Dipercaya mengisi posisi bek kiri, Yusuf berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Selain membantu membangun serangan, dia juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan di sisi pertahanan.

Kesempatan tersebut menjadi modal bagi Yusuf untuk terus membuktikan kesiapan bersaing di dalam skuad. Dia menyadari setiap pemain harus menjaga konsistensi, baik ketika mendapat kesempatan tampil maupun saat menjalani latihan.

"Seperti yang disampaikan coach, semua pemain harus terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan. Soal siapa yang akan mendapatkan kesempatan bermain, tentu menjadi keputusan pelatih," jelasnya.