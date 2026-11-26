jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya meraih kemenangan telak 5-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/27. Hasil tersebut mendapat apresiasi dari pelatih Bernardo Tavares, terutama karena timnya mampu tampil dominan sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11), memperlihatkan dominasi Green Force sejak awal laga. Persebaya mencatatkan penguasaan bola mencapai 81 persen dengan total 28 tembakan, 11 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Skuad Bajul Ijo mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan terus memberikan tekanan ke pertahanan lawan. Sejumlah peluang tercipta sepanjang dua babak, sementara lini belakang Persebaya berhasil mempertahankan keunggulan tanpa kebobolan hingga pertandingan berakhir.

"Kami menciptakan banyak peluang, baik pada babak pertama maupun babak kedua, dan berhasil mencetak beberapa gol. Saya hanya mengingat ada dua situasi ketika tembakan lawan melebar dari gawang kami," kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menilai kemenangan tersebut memberikan banyak catatan positif bagi tim. Meski demikian, dia mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi.

"Secara keseluruhan, ada banyak hal positif yang bisa kami ambil dari pertandingan ini, meski tentu masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki," tuturnya.

Selain hasil pertandingan dan statistik yang impresif, Tavares juga memanfaatkan laga tersebut untuk memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan kesempatan.

Beberapa pemain muda, seperti Paulinus Apli Kapi, Aleandro Alan, dan Rizki Ilman Naya, mendapat kesempatan tampil bersama tim senior Persebaya.