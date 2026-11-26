jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti transisi bertahan sebagai salah satu aspek permainan yang perlu dibenahi timnya selama mengarungi BRI Super League 2026/27.

Menurut Tavares, keinginan besar para pemain untuk mencetak gol terkadang membuat keseimbangan permainan terganggu ketika penguasaan bola berpindah ke lawan. Situasi tersebut berpotensi membuka ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik.

Persebaya memiliki catatan positif dalam menjaga pertahanan pada musim lalu maupun sejumlah pertandingan sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah kemampuan pemain menjaga keseimbangan saat tim menguasai bola.

Namun, kondisi itu terkadang berubah ketika para pemain terlalu berambisi mencetak gol. Terlebih, ketika sejumlah peluang belum berhasil dikonversi menjadi gol, konsentrasi untuk mengantisipasi serangan lawan bisa berkurang.

"Musim lalu, dan di laga-laga sebelumnya, jika kalian ingat, kami sering mencatatkan clean sheet karena kami melakukan hal itu. Saat ini, tim sangat ingin mencetak gol karena kami menciptakan banyak peluang tetapi belum mampu mencetak gol," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (26/11).

Dia menjelaskan, beberapa pemain terkadang terlalu banyak berada di lini depan. Akibatnya, ruang antarlini maupun area di belakang pertahanan menjadi lebih mudah dimanfaatkan lawan.

"Terkadang, karena tidak kunjung mencetak gol, kami melupakan fokus ketika kehilangan bola. Di beberapa momen, ada terlalu banyak pemain di lini depan sehingga kami meninggalkan ruang karena tidak cukup compact. Ini memungkinkan tim lawan menemukan ruang di antara lini kami atau di belakang garis pertahanan kami," dia menambahkan.

Tavares memastikan tim pelatih terus berupaya memperbaiki persoalan tersebut. Dia optimistis Persebaya bisa kembali tampil solid ketika kehilangan penguasaan bola.