jatim.jpnn.com, MALANG - Isenmulang Kalteng FC membidik kemenangan saat menghadapi Arema FC dalam pertandingan Grup L Zona Timur 2 I.League Cup di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11).

Pelatih Isenmulang Mundari Karya mengatakan persiapan timnya kali ini jauh lebih baik dibandingkan ketika kalah 0-4 dari Arema FC pada pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, 4 September 2026.

"Waktu agak berbeda karena kami datang dalam situasi yang tidak ideal karena banyak tidak melakukan latihan akibat musibah asap (kebakaran hutan), tetapi saat ini persiapan baik dan pemain sudah berkembang secara tim, besok kami berusaha untuk menang," kata Mundari dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/11) malam.

Dia menjelaskan gangguan asap akibat kebakaran hutan sebelumnya sempat menghambat persiapan tim menjelang menghadapi Arema FC.

Namun, kondisi tersebut kini berbeda. Mundari memastikan para pemain telah menjalani persiapan dengan lebih baik dan menunjukkan perkembangan sebagai sebuah tim.

Untuk pertandingan di Kanjuruhan, Isenmulang membawa 19 pemain. Sebanyak 13 di antaranya merupakan pemain yang rutin tampil dalam kompetisi BRI Super League.

Dua pemain asing, Makan Konate dan Sergio Mendoca, juga masuk dalam rombongan yang dibawa ke Malang.

Selain itu, Mundari menyertakan enam pemain dari Elite Pro Academy (EPA) yang sebelumnya telah bergabung dengan tim utama.