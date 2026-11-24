jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meyakini peluang timnya untuk lolos fase grup kompetisi League Cup kecil. Dia bakal fokus pada pertandingan BRI Super League.

Kecilnya peluang itu, setelah Tim Bajol Ijo mengalami kekalahan ketika melawan Kendal Tornado FC dengan hasil akhir 3-2, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11) lalu.

“Pertandingan pertama League Cup, kami kalah, jadi tidak punya peluang lagi untuk melaju ke babak berikutnya,” kata Tavares saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Selasa (24/11).

Dengan demikian, kemenangan Persebaya saat melawan PSBS Biak dengan skor 5-0 tidak begitu berarti. Sebab, Kendal Tornado FC sebagai pemuncak klasemen berpotensi unggul di laga berikutnya.

“Sekarang kami memang menang, tetapi kami tahu Kendal yang akan lolos. Jadi tidak bermain lagi di kompetisi ini, sekarang fokus harus sepenuhnya tertuju pada Super League,” jelasnya.

Tavares mengaku menyukai League Cup, karena mempunyai kesempatan untuk memasang pemain Elite Pro Academy (EPA) dan lokal yang jarang mendapat kesempatan bermain.

“Saya rasa hari ini banyak pemain yang sebelumnya minim menit bermain, akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lewat pertandingan League Cup ini,” ucapnya.

Selanjutnya, pelatih asal Portugal itu akan melihat kondisi anak asuhnya yang bakal dimainkan pada laga berikutnya. Terutama, pemain dengan kepercayaan diri lebih setelah mengikuti League Cup.