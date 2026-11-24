jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menang ketika melawan PSBS Biak 5-0 dalam pertandingan lanjutan League Cup, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pada Selasa (24/11).

PSBS Biak membuka peluang emas pertama melalui umpan yang diberikan oleh Samuel Gwijangge kepada Alfan Tri di depan gawang, tetapi tendangannya masih melebar.

Persebaya berganti melakukan penyerangan melalui sisi kanan, yakni dimulai dari umpan Saddil Ramdani ke depan mulut gawang sayangnya tidak ada yang menyambut.

Gol Persebaya lahir melalui skema umpan pendek yang dimulai dari Yusuf Meilana kepada Paulinus Apli, diberikan ke Ricky Pratama dan diselesaikan dengan baik pada menit 14.

PSBS langsung merespons gol itu dengan mengirimkan umpan langsung dari belakang ke lini pertahanan Tim Bajol Ijo. Namun, tendangan Gwijangge masih melambung di atas mistar.

Persebaya kembali mendapat peluang emas dari umpan lambung Saddil dari sisi kanan penyerangan, Risto Mitrevski yang sendirian belum bisa memanfaatkannya menjadi gol.

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Setelah turun minum, Tim Bajol Ijo langsung melakukan serangan dengan cepat, hasilnya umpan lambung Saddil dari sisi kanan disambut tandukan Ricky pada menit ke-49.

Green Force terus mengurung para pemain PSBS sepanjang berjalannya babak kedua. Di sisi lain, Tim Badai Pasifik hanya meninggalkan Gwijangge di lini penyerangan.