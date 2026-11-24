jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya memasukkan pemain Elite Pro Academy (EPA) Paulinus Apli Kapi ke starting lineup saat menjamu PSBS Biak, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Selasa (24/11).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares masih memercayakan kiper ketiga Lutfi Masrohan untuk mengawal lini pertahanan, dalam pertandingan lanjutan League Cup tersebut.

Kemudian, Tavares memasang lima pemain bertahan sekaligus dalam laga tersebut, yakni Risto Mitrevski, Rachmat Irianto, Koko Ari Arya, Syahrul Lasinari, dan Yusuf Meilana.

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Lalu, pemain tengah ada duet Sadida Nugraha dan satu pemain jebolan EPA Paulinus. Selanjutnya, lini serang di sisi oleh Aleandro Alan Maulana, Ricky Pratama, dan Saddil Ramdani.

Tavares mengaku lebih berfokus untuk mengembalikan stamina para pemain utamanya. Dia juga tengah melihat anak asuhnya yang siap untuk menjamu PSBS Biak.

“Fokus utama kami saat ini memulihkan kondisi pemain yang tampil di pertandingan terakhir, sekaligus menganalisis yang siap turun tanpa risiko cedera,” kata Tavares saat sesi konferensi pers.

Tavares juga tengah memantau perkembangan para EPA. Dia akan memainkan pemuda yang telah menunjukkan penampilan terbaiknya selama sesi latihan.

“Saat ini kami juga menyertakan beberapa pemain dari EPA untuk memantau performa mereka dalam sesi latihan. Jika mereka tampil bagus, mereka akan mendapat kesempatan bermain,” jelasnya.