jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bek Persebaya Koko Ari Araya siap memberikan dukungan dan arahan kepada para pemain muda yang berpeluang tampil saat menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11).

Menurut Koko, kesempatan bermain di level senior merupakan pengalaman berharga bagi pemain muda. Karena itu, dia berharap rekan-rekannya bisa memanfaatkan peluang tersebut tanpa merasa terbebani.

Pemain berusia 26 tahun itu memahami bahwa tampil bersama tim utama membawa tantangan tersendiri. Para pemain muda diharapkan berani menunjukkan kemampuan terbaik dan menjalankan instruksi pelatih dengan percaya diri.

Sebagai pemain yang lebih berpengalaman, Koko merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu rekan-rekannya. Dia siap memberikan arahan dan motivasi selama pertandingan agar para pemain muda bisa tampil maksimal.

"Sebagai pemain senior, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda agar bisa tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaiknya," kata Koko dalam konferensi pers, Senin (23/11).

Dia juga memberikan dukungan penuh kepada pemain muda maupun mereka yang selama ini belum banyak memperoleh menit bermain.

Koko menilai kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kesiapan bersaing di tim utama sekaligus menambah pengalaman bertanding.

"Ini menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk terus berkembang, menambah pengalaman, serta mempersiapkan diri agar bisa lebih baik ke depannya," jelasnya.