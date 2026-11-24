jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda dan mereka yang minim menit bermain untuk unjuk kemampuan saat menghadapi PSBS Biak pada lanjutan I.League Cup, Selasa (24/11).

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Kesempatan rotasi terbuka setelah Green Force menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat.

Persebaya baru saja menghadapi Java United pada lanjutan Super League, Sabtu (21/11). Dengan demikian, tim hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding.

Situasi itu membuat Tavares harus mempertimbangkan kebugaran pemain. Rotasi menjadi salah satu opsi, termasuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares dalam konferensi pers, Senin (23/11).

Peluang tampil juga terbuka bagi pemain Persebaya Future Lab yang selama ini berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE.

Pelatih asal Portugal tersebut tidak menutup kemungkinan mempromosikan talenta muda Bajol Ijo untuk tampil bersama tim utama. Namun, keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan kesiapan masing-masing pemain.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.