jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menargetkan kemenangan dalam laga lanjutan League Cup melawan PSBS Biak, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Selasa (22/11).

Tim Bajol Ijo mendapatkan hasil buruk dalam pertandingan perdana League Cup, ketika bertemu Kendal Tornado FC dengan hasil akhir 3-2, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11).

“Sayangnya, kami kalah di pertandingan pertama. Jadi, kami harus menang, kami ingin menang besok,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers di Stadion GBT, Senin (23/11).

PSBS Biak tergabung dalam Grup B kompetisi Pegadaian Championship atau Liga 2 Indonesia. Anak asuh Miskardi Hamin berada di posisi 10 atau dasar klasemen sementara.

Meski demikian, Tavares tetap mewaspadai PSBS Biak dalam pertemuan kompetisi League Cup. Sebab, mereka akan berusaha menang ketika melawan tim besar seperti Persebaya.

“Kami tahu tim lawan di Liga 2 sedang tidak berada di posisi yang bagus, tetapi kami juga tahu mereka akan bermain layaknya di partai final karena lawan yang dihadapi Persebaya,” jelasnya.

Tavares memprediksi Tim Badai Pasifik bakal menampilkan permainan dengan semangat tinggi. Oleh karena itu, dia harus menjaga mentalitas para pemain saat berlaga.

“Karena itu, kami harus menunjukkan mentalitas yang jauh lebih kuat daripada mereka, dan membuktikan bahwa kami memang layak berada di Persebaya,” ujarnya. (mcr23/jpnn)