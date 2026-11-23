jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bakal kembali memercayakan pemain yang jarang mendapat menit bermain, saat League Cup lawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Tim Bajol Ijo sendiri baru saja melakoni pertandingan berat ketika menjamu Java United dengan hasil akhir 1-1, dalam pekan ke-10 BRI Super League di Stadion GBT, Sabtu (21/11).

“Seperti yang kalian ketahui, kami baru saja bertanding dua hari lalu. Dan besok, kami sudah harus bertanding lagi,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers di Stadion GBT, Senin (23/11).

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Dengan demikian, Tavares lebih berfokus untuk mengembalikan stamina para pemainnya. Dia juga tengah melihat anak asuhnya yang siap untuk menjamu PSBS Biak.

“Fokus utama kami saat ini adalah memulihkan kondisi para pemain yang tampil di pertandingan terakhir, sekaligus menganalisis yang siap turun tanpa risiko cedera,” ujarnya.

Tavares juga tengah memantau perkembangan para Elite Pro Academy (EPA). Mereka bakal mendapatkan kesempatan bermain jika berhasil memikat tim pelatih.

“Saat ini kami juga menyertakan beberapa pemain dari EPA untuk memantau performa mereka dalam sesi latihan. Jika mereka tampil bagus, mereka akan mendapat kesempatan bermain,” jelasnya.

Pelatih asal Portugal tersebut akan memberikan kesempatan bagi pemain yang jarang mendapatkan menit. Dengan catatan, menunjukkan penampilan bagus dalam latihan.