jatim.jpnn.com, MALANG - Kemenangan 3-0 atas PSS Sleman menjadi modal penting bagi Arema FC untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara BRI Super League 2026/27.

Tambahan tiga poin dari Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11), membawa Singo Edan naik ke peringkat ke-11 dengan koleksi 12 poin. Arema mencatatkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan dari 10 pertandingan.

Jarak dengan sejumlah tim penghuni papan tengah juga terbilang tipis. Garudayaksa FC, Persebaya Surabaya, dan Malut United sama-sama mengoleksi 14 poin. Artinya, Arema hanya terpaut dua poin dari ketiga tim tersebut.

Namun, persaingan di papan klasemen tidak hanya datang dari tim di atas. PSM Makassar dan Persik yang masing-masing mengumpulkan 11 poin juga terus membayangi posisi Arema.

Selain membawa pulang tiga poin, kemenangan atas PSS terasa istimewa karena Arema berhasil menjaga gawang tetap bersih atau mencatatkan clean sheet. Hasil tersebut menjadi perkembangan positif setelah tim sebelumnya kerap kesulitan menghindari kebobolan.

"Ya, saya juga sangat senang dengan hasil ini, dengan kemenangan ini. Akhirnya dapat tiga poin, dan juga berhasil menjaga gawang tetap bersih (clean sheet)," ujar Mauro Zijlstra dikutip dari laman ileague.id, Senin (23/11).

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Arema tampil efektif meski kalah dalam penguasaan bola. Berdasarkan statistik pertandingan, PSS menguasai bola hingga 66 persen, sedangkan Arema hanya 34 persen.

Kedua tim sama-sama melepaskan 18 tembakan. Namun, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. PSS mencatatkan tujuh tembakan tepat sasaran, sementara persentase akurasi tembakan kedua tim tercatat 50 persen untuk tuan rumah dan 47 persen bagi Arema.