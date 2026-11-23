jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arema FC mulai menunjukkan kebangkitan di BRI Super League 2026/27. Salah satu senjata yang berhasil membawa Singo Edan meraih hasil positif ialah efektivitas memanfaatkan situasi bola mati.

Terbaru, Arema FC menang telak 3-0 atas PSS Sleman pada pekan ke-10 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11). Dua dari tiga gol kemenangan tim tamu tersebut tercipta melalui skema bola mati.

Alfarizie membuka keunggulan Arema FC pada menit pertama. Careca kemudian menggandakan skor pada menit ke-44. Sementara itu, Mauro Zijlstra melengkapi kemenangan tim melalui gol pada menit 90+3.

Pelatih Arema FC Andre Caldas menyebut situasi bola mati menjadi salah satu kekuatan yang terus diasah timnya. Menurut dia, aspek tersebut memiliki peran penting dalam sepak bola modern karena bisa menjadi penentu hasil pertandingan.

"Kami tahu bahwa kami sangat kuat dalam aspek tersebut, dan kami juga sadar bahwa dalam sepak bola modern, situasi bola mati sangatlah penting. Hal ini bisa menjadi penentu dan membantu memenangkan pertandingan," kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Senin (23/11).

Dia menjelaskan sebelum menghadapi PSS, Arema FC sudah mengoleksi tujuh gol dari situasi bola mati. Tambahan dua gol melalui sepak pojok di Stadion Maguwoharjo membuat jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan gol.

"Bahkan sebelum hari ini di mana kami mencetak dua gol lagi dari sepak pojok kami sudah menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak yang berasal dari situasi bola mati," ujarnya.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, keberhasilan itu tidak datang secara instan. Para pemain harus menjalani latihan dan pengulangan secara konsisten agar memahami tugas serta pergerakan masing-masing ketika menghadapi situasi bola mati.