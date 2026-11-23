jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengakui para pemain kecewa setelah gagal meraih kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore, Bajul Ijo harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Persebaya sempat unggul lebih dulu.

Rivera menilai timnya sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik, terutama pada babak pertama. Namun, sejumlah peluang yang tercipta tidak berhasil dimaksimalkan menjadi gol tambahan.

"Kami punya banyak kesempatan untuk cetak gol, kami hanya cetak satu gol, tetapi kami main lawan tim seperti Java, mereka punya banyak pemain dengan kualitas, dengan pengalaman," kata Rivera dikutip dari laman ileague.id, Senin (23/11).

Dia juga mengingatkan kualitas Java United yang memiliki pemain berpengalaman serta kemampuan memanfaatkan situasi transisi dan bola mati. Menurut Rivera, dua aspek tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya sepanjang pertandingan.

"Kami tahu mereka kuat di transisi dan set piece. Kami dapat gol terima gol seperti set piece, tetapi kami coba, kami coba untuk cetak gol, dan kami sedih karena kita mau menang tiga poin hari ini," ucap pemain asal Meksiko itu.

Kegagalan mengamankan tiga poin di kandang sendiri membuat suasana ruang ganti Persebaya diliputi kekecewaan. Terlebih, hasil imbang tersebut menambah catatan belum maksimalnya performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir.

Meski demikian, Rivera meminta rekan-rekannya tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Dia menegaskan seluruh pemain harus segera mengalihkan perhatian dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.