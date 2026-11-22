jatim.jpnn.com, GRESIK - Hasil imbang 2-2 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 meninggalkan kekecewaan mendalam bagi skuad Persik Kediri. Macan Putih gagal mengamankan kemenangan setelah kebobolan pada menit-menit terakhir pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11).

Persik sebenarnya sempat membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. Gol Ezequiel Vidal membawa PSIM unggul pada menit ke-56, sebelum Sergio Castel menyamakan kedudukan untuk Persik pada menit ke-83.

Drama terjadi pada masa tambahan waktu. Jon Toral membawa Macan Putih berbalik unggul 2-1 melalui gol pada menit 90+8. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan dua menit setelah Marvin Loria, yang masuk menggantikan Ezequiel Vidal pada menit ke-90, mencetak gol penyeimbang bagi PSIM pada menit 90+10.

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Gelandang Persik Jon Toral mengakui hasil tersebut terasa seperti kekalahan bagi timnya. Dia menggambarkan suasana ruang ganti setelah pertandingan dipenuhi kekecewaan karena kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya lepas.

"Hasil ini rasanya seperti kekalahan. Saya ikut sedih bersama rekan-rekan di ruang ganti. Ketika ketinggalan, kami sudah berusaha bangkit dan membalikkan skor. Tapi semua hilang di injury time. Ini benar-benar sangat menyakitkan," kata Jon Toral.

Pemain yang pernah memperkuat Arsenal itu meminta seluruh elemen tim, terutama para pemain, untuk saling memberikan dukungan. Menurut dia, Persik harus segera bangkit setelah melewati rangkaian hasil kurang memuaskan dalam empat pertandingan terakhir.

Jon Toral menilai fokus utama tim saat ini adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya dan berusaha kembali meraih kemenangan.

"Hasil hari ini sulit diterima. Tapi kita harus menunjukkan kekuatan tim untuk berjuang mengatasi situasi sulit bersama-sama. Kita harus memenangkan pertandingan terdekat, karena itu yang terpenting bagi Persik Kediri," ujarnya.