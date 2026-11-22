jatim.jpnn.com, GRESIK - Persik Kediri harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang PSIM Yogyakarta dengan skor 2-2 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11), tersebut berlangsung dramatis hingga detik-detik akhir.

Bermain di Gresik, bukan di Stadion Brawijaya yang menjadi markas aslinya, Persik tidak mendapatkan atmosfer dukungan langsung dari suporter kandang. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan tersendiri bagi PSIM Yogyakarta untuk tampil lebih lepas.

Laskar Mataram bahkan berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-56. Persik baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-83 lewat gol Sergio Castel.

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Drama berlanjut pada masa tambahan waktu. Ketika pertandingan memasuki menit 90+8, Jon Toral membawa Persik berbalik unggul 2-1. Namun, kemenangan Macan Putih yang sudah di depan mata buyar setelah Marvin Loria mencetak gol penyeimbang dua menit kemudian.

Hasil tersebut membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, pelatih asal Spanyol itu mengaku para pemain dan staf sangat terpukul karena gagal mempertahankan keunggulan.

"Kami semua sangat sedih dengan hasil ini. Saya salut karena pemain telah melakukan hal tersulit yaitu mengatasi ketinggalan gol. Kemudian kami berhasil mencetak dua gol, tetapi kami kehilangan segalanya di menit terakhir," kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Minggu (22/11).

Marcos menilai Persik sebenarnya memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Dia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu bangkit setelah tertinggal dan membalikkan keadaan pada babak kedua.

Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir menjadi pekerjaan rumah bagi timnya. Marcos meminta para pemain segera mengambil pelajaran dari hasil tersebut dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.