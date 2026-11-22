jatim.jpnn.com, GRESIK - PSIM Yogyakarta membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11) sore.

Laga berlangsung ketat sejak awal. Persik Kediri yang tampil sebagai tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan Laskar Mataram.

Salah satu momen penting terjadi ketika Van der Avert terancam menerima kartu merah. Namun, setelah wasit melakukan pengecekan melalui VAR, pemain tersebut hanya diganjar kartu kuning.

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PSIM belum mampu mengembangkan permainan secara maksimal pada babak pertama. Meski demikian, tim asuhan Risto Vidakovic tetap bisa meredam tekanan Macan Putih. Hingga turun minum, kedua kesebelasan belum mampu mencetak gol.

Memasuki babak kedua, PSIM mulai menemukan ritme permainan dan lebih leluasa mengatur tempo. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-56 melalui Pulga Vidal.

Gol itu terasa spesial bagi Vidal karena dia baru saja mencatatkan penampilan ke-100 di kompetisi sepak bola Indonesia.

Tertinggal satu gol, Persik meningkatkan intensitas serangan. Tekanan yang terus dilancarkan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83. Macan Putih berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Di tengah pertandingan, PSIM juga harus melakukan pergantian penjaga gawang. Cahya Supriadi mengalami benturan serius sehingga harus ditarik keluar dan digantikan Harlan Suardi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.