jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Francisco Rivera mengungkap kondisi ruang ganti yang frustrasi, karena tak kunjung mendapatkan kemenangan dalam beberapa laga resmi terakhirnya.

Tim Bajol Ijo mencatat kemenangan terakhirnya ketika melawan Madura United dengan hasil akhir 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10) lalu.

Selanjutnya, anak asuh Bernardo Tavares hanya bermain imbang 1-1 ketika bertemu Persijap Jepara di kandang. Kemudian, mereka kalah 3-2 saat melawan Kendal Tornado FC.

Lalu, Persebaya kembali menelan kekalahan ketika bermain tandang dengan Persija Jakarta 1-0. Terakhir, hanya mampu berbagi poin saat melawan Java United di Surabaya.

“Ya, kami frustrasi karena masih mau menang di sini di Gelora Bung Tomo, tetapi kami terus bekerja keras,” kata Rivera saat konferensi pers di Stadion GBT, Minggu (22/11).

Di sisi lain, Rivera menyebut timnya tetap harus berfokus untuk menyambut pertandingan berikutnya. Dengan demikian, ingin mengubah rasa frustrasi menjadi mental menang.

Diketahui, Green Force bakal menjamu PSBS Biak guna melakoni laga lanjutan League Cup di Stadion GBT, Selasa (24/11). Mereka harus menang agar punya kesempatan lolos grup.

“Kami tahu hari ini bisa istirahat, tetapi besok semua pemain fokus pertandingan berikutnya. Kami frustrasi, tetapi harus bisa mengganti mentalitas untuk laga berikutnya,” jelasnya. (mcr23/jpnn)