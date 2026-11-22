jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera meminta rekan-rekannya segera bangkit setelah gagal mengamankan tiga poin saat menjamu Java United FC. Hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11), harus menjadi bahan evaluasi bagi Green Force.

Persebaya sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup menjanjikan. Miguel Pereira membawa tuan rumah unggul ketika laga baru berjalan tiga menit.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Java United berhasil menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-37 sehingga kedua tim menutup pertandingan dengan skor imbang.

Hasil itu membuat Persebaya kembali gagal memenuhi harapan pendukungnya. Apalagi, pertandingan berlangsung di hadapan Bonek dan Bonita yang menantikan kemenangan tim kebanggaan mereka.

Rivera memahami kekecewaan yang muncul setelah hasil tersebut. Meski demikian, pemain asal Meksiko itu menegaskan bahwa seluruh anggota tim harus segera mengalihkan perhatian pada evaluasi dan persiapan laga berikutnya.

"Kami harus segera mengubah mentalitas dan menjadikan pertandingan ini sebagai bahan evaluasi," kata Rivera dalam sesi konferensi pers.

Pemain berusia 32 tahun itu mengakui Persebaya memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun, kerja keras yang telah dilakukan selama persiapan belum menghasilkan poin penuh.

"Tentu, kami kecewa karena target kami adalah meraih kemenangan di kandang sendiri, di Gelora Bung Tomo. Kami sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan," tutur Rivera.