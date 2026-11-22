jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares langsung menyiapkan evaluasi setelah timnya kembali gagal meraih kemenangan di kandang sendiri. Kali ini, Green Force harus puas bermain imbang 1-1 melawan Java United FC pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore.

Tavares menyoroti lemahnya konsentrasi pemain dalam mengantisipasi umpan silang dan situasi bola mati. Menurut dia, persoalan tersebut perlu segera dibenahi agar Persebaya tidak kembali kehilangan poin akibat kesalahan serupa.

Hasil imbang itu terasa mengecewakan bagi tuan rumah. Persebaya sebenarnya mampu unggul cepat melalui gol Miguel Pereira ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga turun minum. Java United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui Ridho Syuhada.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Tavares menyebut gol penyama kedudukan Java United memiliki kemiripan dengan gol yang sebelumnya bersarang di gawang Persebaya.

"Gol tersebut sebenarnya memiliki pola yang hampir sama dengan gol yang dicetak Garudayaksa dan tim Australia ke gawang kami," ujar Tavares dikutip dari laman resmi klub, Minggu (22/11).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan tim pelatih sebenarnya telah berupaya memperbaiki kelemahan tersebut melalui latihan. Namun, persoalan yang sama kembali muncul saat pertandingan berlangsung.

"Kami sudah berusaha memperbaiki kelemahan ini dalam latihan. Sayangnya, kesalahan serupa masih kembali terjadi dalam pertandingan. Saya berharap hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya," katanya.