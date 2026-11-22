jatim.jpnn.com, SURABAYA - Java United FC berhasil membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu.

Pelatih Java United Fabio Lefundes mengaku bersyukur timnya mampu melewati pertandingan sulit di hadapan pendukung tuan rumah. Menurut dia, GBT merupakan salah satu tempat yang tidak mudah bagi tim tamu untuk meraih hasil positif.

"Kami tahu pertandingan melawan Persebaya di Gelora Bung Tomo selalu sulit bagi tim mana pun yang datang ke sini, tetapi kami bersyukur bisa membawa pulang satu poin dari laga tandang ini," kata Fabio saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya.

Lefundes mengungkapkan tim pelatih sempat dibuat terkejut dengan komposisi pemain yang diturunkan Persebaya. Susunan tersebut berbeda dari perkiraan berdasarkan analisis yang telah disiapkan sebelum pertandingan.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu segera melakukan penyesuaian setelah melihat pola permainan lawan. Dia menilai Persebaya lebih banyak membangun serangan melalui sisi kiri pertahanan Java United.

Situasi tersebut menjadi bahan evaluasi cepat setelah timnya kebobolan pada awal pertandingan. Perubahan posisi pemain kemudian membuat Java United lebih mampu mengimbangi permainan tuan rumah.

Selain memperbaiki pertahanan, Java United juga mulai menguasai bola dengan lebih baik dan membangun serangan. Upaya tersebut berbuah gol penyama kedudukan sebelum babak pertama berakhir.

"Kami sempat tertinggal sangat cepat, tetapi tim bermain kuat dan berani, kemudian segera bangkit sehingga bisa mencetak gol penyama kedudukan pada babak pertama," ucapnya.