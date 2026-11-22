jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah kesalahan yang dilakukan anak asuhnya saat bermain imbang 1-1 melawan Java United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/11), itu membuat Persebaya gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Tavares mengatakan, kesalahan yang dilakukan pemain sebenarnya sudah menjadi perhatian tim pelatih dalam sesi latihan. Namun, persoalan serupa kembali muncul ketika pertandingan berlangsung.

"Kami sudah mencoba memperbaiki hal ini dalam latihan, tetapi sayangnya dalam pertandingan kami kembali melakukan kesalahan yang sama sebanyak tiga kali, semoga ke depannya tidak terulang lagi," kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya.

Menurut dia, Persebaya sebenarnya mampu memulai pertandingan dengan baik dan menciptakan beberapa peluang. Namun, timnya gagal mengantisipasi situasi tendangan sudut yang kemudian dimanfaatkan Java United untuk mencetak gol penyeimbang.

Selain persoalan tersebut, Tavares juga menilai para pemain beberapa kali kurang tepat dalam mengambil keputusan. Kesempatan untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan tidak dimaksimalkan dengan baik sehingga penguasaan bola justru hilang di lini tengah.

Dia juga mengakui Java United tampil lebih kuat dalam melakukan transisi permainan pada awal babak kedua.

Memasuki fase akhir pertandingan, Tavares mencoba meningkatkan daya serang dengan memasukkan lebih banyak pemain ofensif. Namun, upaya tersebut tidak berjalan maksimal setelah Toni mengalami cedera.