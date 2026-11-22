jatim.jpnn.com, SURABAYA - Java United FC sukses membawa pulang satu poin setelah menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11) sore.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Laskar Kepodang Emas. Tim asuhan Fabio Lefundes itu kini tercatat tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan beruntun.

Dalam pertandingan tersebut, Java United sempat tertinggal lebih dulu setelah Miguel Angelo Pinto membobol gawang mereka pada menit ketiga. Namun, tim tamu mampu menyamakan kedudukan melalui gol Ridho Syuhada pada menit ke-37.

Pelatih Kepala Java United Fabio Lefundes mengungkapkan, timnya melakukan penyesuaian strategi setelah kesulitan menghadapi tekanan Persebaya pada awal pertandingan.

Menurut dia, pergerakan serangan Bajul Ijo yang banyak mengarah ke sisi kiri pertahanan Java United menjadi perhatian tim pelatih. Situasi tersebut kemudian direspons dengan perubahan strategi.

“Kami melihat konsentrasi penyerangan Persebaya ada di sebelah kiri pertahanan Java United. Kami langsung melakukan penyesuaian dan berbalik mengancam gawang lawan hingga mencetak gol,” kata Lefundes dalam konferensi pers setelah laga dikutip dari laman ileague.id, Minggu (22/11).

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Perubahan tersebut membuat permainan Java United lebih berkembang. Pada babak pertama, mereka mampu mencatatkan tiga percobaan tembakan dengan satu di antaranya tepat sasaran.

Performa Gustavo Franca dan rekan-rekannya semakin terlihat pada babak kedua. Java United membukukan tiga tembakan tepat sasaran dari total tujuh percobaan sepanjang paruh kedua pertandingan.