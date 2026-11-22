jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut anak asuhnya kesulitan mengantisipasi set piece, saat ditahan imbang Java United 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Tavares mengatakan Tim Bajol Ijo mengawali laga pekan ke-10 BRI Super League dengan positif. Bahkan, mereka mampu membuka keunggulan melalui Miguel Pereira di menit tiga.

“Saya rasa tim memulai laga dengan baik. Babak pertama bermain positif dan mampu menciptakan beberapa peluang,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Java United menyamakan skor melalui skema tendangan pojok Ciro Alves yang mampu dihalau, tetapi umpan kedua diterima Ridho Syuhada dan dikonversikan menjadi gol.

“Kami kemasukan gol lewat situasi set piece. Yaitu dari tendangan bebas, bola tembakan mereka melebar, lalu dari sepak pojok mereka berhasil mencetak gol,” ujarnya.

Tavares menyebut pola permainan Java United dalam mencetak gol ke gawang Luthfie Masrohan sama dengan Garudayaksa FC dan Western Austalia, yakni melalui bola mati.

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Pelatih asal Portugal itu mengaku telah mempelajari cara mengantisipasi ketika menghadapi set piece. Namun, para pemain masih belum maksimal menerapkannya dalam pertandingan.

“Kami sebenarnya sudah mencoba memperbaiki situasi bola mati ini di sesi latihan, tetapi sayangnya di pertandingan kami mengulangi kesalahan yang sama sebanyak tiga kali,” jelasnya.