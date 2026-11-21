jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya melawan Java United dalam laga lanjutan pekan ke 10 kompetisi BRI Super League berakhir 1-1, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (21/11).

Bajol Ijo mencetak gol cepat Java United melalui skema umpan pendek, dari kaki Walber Mota, ke Francisco Rivera, Catur Pamungkas, dan diselesaikan Miguel Pereira pada menit empat.

Java United berusaha memperkecil keunggulan melalui umpan lambung Yakob ke tiang kanan, tetapi Luthfie Masrohan lebih dulu sampai sehingga bola masih bisa ditepis.

Akhirnya, Laskar Kepondang Emas menyamankan kedudukan melalui kaki Ridho Syuhada yang berhasil memanfaatkan umpan dari sisi kanan lini serang di menit 35.

Persebaya mendapat peluang emas menjelang turun minum. Bermula dari Francisco Rivera mengirim umpan ke Walber Mota, tetapi tendangan volinya masih disundul bek Java United.

Memasuki babak kedua, Bajol Ijo melakukan pola serangan melalui umpan lambung. Namun, bola atas yang dialirkan oleh Miguel Pereira dan Francisco Rivera masih belum ada yang menyambut.

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Java United hampir mencetak gol, ketika umpan Ciro Alves gagal diamankan dengan sempurna oleh Luthfie Masrohan, sehingga bola menjadi liar dan langsung dibuang oleh Walber Mota.

Tim yang bermarkas di Semarang tersebut kembali mendapatkan peluang emas yang bermula dari umpan Frets Butuan ke Gustavo Almeida, tetapi posisinya sudah dinilai offside.