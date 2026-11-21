jatim.jpnn.com, SURABAYA - Java United FC datang ke markas Persebaya Surabaya dengan target membawa pulang tiga poin. Meski menyadari beratnya tantangan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), tim berjuluk Java United itu tetap optimistis bisa meraih kemenangan.

Kedua tim akan bertemu pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027, Sabtu. Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah, terlebih Persebaya mendapat dukungan penuh dari suporter di kandangnya.

"Kami menyadari pertandingan ini sangat penting dan akan sulit menghadapi Persebaya di Surabaya, tetapi kami siap menjalankan tugas dan berharap bisa menang serta meraih tiga poin," kata Lefundes dalam konferensi pers prapertandingan yang dipantau secara daring di Surabaya, Jumat (20/11).

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Pelatih asal Brasil itu mengatakan timnya terus mengalami perkembangan. Java United juga memiliki waktu persiapan lebih panjang dibandingkan sebelum pertandingan sebelumnya.

Namun, Lefundes tidak menampik bahwa bermain di kandang Persebaya menghadirkan tantangan tersendiri. Selain memiliki pemain berkualitas, tim tuan rumah juga didukung Bonek dan Bonita yang dikenal fanatik.

Java United sendiri memiliki modal positif menjelang lawatan ke Surabaya. Mereka tercatat mengemas enam kemenangan beruntun. Meski demikian, Lefundes meminta para pemain tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut.

Dia menegaskan timnya harus tetap berkonsentrasi meningkatkan kualitas permainan sendiri. Menurut Lefundes, hasil pertandingan sebelumnya tidak boleh membuat pemain kehilangan fokus terhadap persiapan menghadapi Persebaya.

"Kami harus fokus pada apa yang sedang kami lakukan dan bukan pada apa yang telah dilakukan lawan, karena fokus kami adalah meningkatkan kondisi permainan sepanjang waktu," ujarnya.