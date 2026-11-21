jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah memastikan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang pertandingan melawan Java United. Dia berharap Green Force mampu mengakhiri tren tanpa kemenangan dan kembali mengamankan tiga poin.

Persebaya akan menjamu Java United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11).

Toni menyebut seluruh pemain telah menjalani persiapan secara serius. Kerja keras dan intensitas latihan dalam beberapa hari terakhir diharapkan menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Baca Juga: Lineup Persebaya Vs Java United di Stadion GBT Surabaya

"Persiapan kami berjalan cukup baik. Seluruh pemain menunjukkan keseriusan dan bekerja keras selama latihan," kata Toni dalam sesi konferensi pers, Jumat (20/11).

Laga kontra Java United menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk bangkit. Sebab, tim kebanggaan Bonek dan Bonita itu belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kompetitif terakhir.

Green Force sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, kemudian kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di ajang I.League Cup. Pada pertandingan berikutnya, Persebaya juga harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 0-1.

Rentetan hasil tersebut membuat Toni menilai kemenangan atas Java United menjadi target yang harus diperjuangkan bersama. Dia meminta seluruh pemain tampil maksimal sejak awal pertandingan demi mengamankan poin penuh.

"Kami tahu pertandingan besok sangat penting. Karena itu, kami harus bisa menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan dan berjuang untuk meraih tiga poin," tandasnya.