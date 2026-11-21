jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic meminta anak asuhnya menjadikan tekanan akibat posisi di papan bawah klasemen BRI Super League 2026/27 sebagai motivasi untuk bangkit.

Laskar Mataram dijadwalkan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-10 kompetisi di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi PSIM untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri tren hasil yang kurang memuaskan.

Risto menyadari ekspektasi suporter terhadap timnya cukup tinggi. Namun, menurut pelatih asal Serbia tersebut, tekanan untuk meraih kemenangan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pemain profesional.

“Semua pemain sadar situasi kita. Apabila tidak merasakan tekanan apa pun, maka Anda bukan pemain sepak bola, karena setiap saat selalu ada tekanan,” tutur Risto dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (21/11).

Dia meminta para pemain mampu mengelola tekanan dari publik dengan baik. Ekspektasi suporter seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan performa, bukan justru menghambat mental bertanding.

“Bahkan di laga persahabatan pun Anda dinilai tentang bagaimana Anda bermain. Mengambil tekanan bersama olahraga adalah bagian dari pekerjaan, dan semua orang sudah terbiasa,” tambahnya.

Untuk menghadapi Persik, jajaran pelatih telah memanfaatkan waktu persiapan dengan membenahi kekompakan tim dan mematangkan strategi permainan.

Risto mengakui dirinya lebih menyukai pendekatan sepak bola menyerang. Namun, situasi PSIM saat ini membuatnya harus mempertimbangkan keseimbangan permainan, termasuk memperkuat pertahanan demi mengamankan poin.