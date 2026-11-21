jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menjamu Java United dalam menjalani pekan ke 10 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (21/11).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memercayakan penjaga gawang lapis ketiganya Luthfie Masrohan, untuk mengawal lini pertahanan Green Force.

Lalu, pada posisi bek ada Arief Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Jefferspn Silva, Walber Mota. Selanjutnya, lini tengah Francisco Rivera, Toni Firmansyah, dan Gledson Paixao.

Kemudian, pada penyerang Tim Bajol Ijo ada trio, Alex Martins, Malik, serta Migue Pereira yang bertugas untuk menjebol gawang lawan.

Tavares berharap energi positif setelah mendapatkan kemenangan ketika bertemu Western Australia, dapat dibawa ke dalam pertandingan saat melawan Java United pada hari ini.

"Saya percaya saat ini para pemain semakin memiliki kepercayaan diri. Hal itu penting untuk membangun tim yang kuat,” kata Tavares dalam keterangan persnya.

Di sisi lain, pelatih Fabio Lefundes memasang Jorge Meurer pada posisi penjaga gawang Java United.

Dia menggunakan dua bek utama Gustavo Franca dengan Cleylton Santos. Lalu, menumpuk Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Riyan Ardiansya, Ridho Syuhada, dan Kei Hirose di tengah.