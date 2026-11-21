jatim.jpnn.com, GRESIK - PSIM Yogyakarta membidik hasil positif saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11) sore, menjadi ujian pertama Laskar Mataram setelah jeda internasional November.

Kedua tim harus bertanding di tempat netral setelah Persik tidak bisa menggunakan Stadion Brawijaya, Kediri. Selain itu, pertandingan tersebut juga digelar tanpa kehadiran suporter tuan rumah maupun tim tamu karena alasan keamanan.

Jeda kompetisi memberikan waktu lebih panjang bagi pelatih PSIM Risto Vidakovic untuk mematangkan persiapan. Dia bersama jajaran pelatih memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki sejumlah kekurangan, terutama dari sisi taktik.

Risto mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan baik. Kini, dia ingin melihat sejauh mana hasil latihan tersebut bisa diterapkan ketika menghadapi Persik.

“Saya kira kami sudah melakukannya dengan baik, kami mencoba memperbaiki kelemahan taktik kami, dan kami ingin melihat bagaimana respons tim di pertandingan selanjutnya,” ungkap Risto dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (21/11).

Meski demikian, PSIM belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Salah satu pemain andalan mereka, Savio Sheva, masih harus menepi akibat cedera yang dialami saat menghadapi Dewa United pada Jumat (6/11).

Hingga saat ini, tim pelatih belum dapat memastikan waktu pemulihan maupun kepastian kembalinya Savio ke lapangan.

Di sisi lain, pertandingan tanpa penonton dinilai menjadi situasi yang tidak biasa bagi kedua kesebelasan. Risto mengakui kondisi tersebut bisa memengaruhi atmosfer pertandingan, tetapi dia tidak ingin timnya terlalu memikirkan keuntungan bermain tanpa tekanan suporter lawan.