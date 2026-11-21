jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares berupaya mengembalikan kepercayaan diri pemain di tengah tekanan setelah Bajul Ijo gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir BRI Super League 2026/27.

Persebaya akan menjamu Java United FC pada pekan ke-10 kompetisi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren kurang memuaskan sekaligus menjawab kritik suporter.

Sorotan terhadap Persebaya makin meningkat setelah hasil pertandingan belum sesuai ekspektasi. Bahkan, muncul desakan agar manajemen melakukan evaluasi, termasuk tuntutan supaya Bernardo Tavares mundur dari jabatan pelatih.

Namun, juru taktik asal Portugal itu tidak ingin tekanan dari luar memengaruhi persiapan tim. Dia memilih mengajak para pemain melakukan evaluasi secara objektif dengan melihat keseluruhan proses pertandingan, bukan sekadar hasil akhir.

"Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menganalisisnya langkah demi langkah. Mari kita bedah pertandingan terakhir kami di Super League. Kami bermain tandang melawan tim yang kuat di stadion yang sulit, dan kami kalah di menit-menit terakhir pertandingan," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (21/11).

Dia juga mengingatkan bahwa kekalahan tidak selalu berarti seluruh aspek permainan berjalan buruk. Begitu pula kemenangan yang belum tentu menunjukkan sebuah tim sudah tampil sempurna.

"Kami menunjukkan hal-hal positif karena saat kalah, bukan berarti semuanya buruk begitu pula saat menang, bukan berarti semuanya sempurna, jangan lupa akan hal itu. Terkadang orang menganggap sepak bola seperti itu, padahal tidak. Kami harus rendah hati dalam menganalisis setiap pertandingan," katanya.

Tavares memahami tingginya ekspektasi suporter terhadap Persebaya. Meski demikian, dia berharap tuntutan untuk menang tidak menjadi tekanan berlebihan yang justru menghambat para pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya.