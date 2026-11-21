jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah memastikan kondisi internal tim tetap terjaga meski performa Bajul Ijo di BRI Super League 2026/27 tengah menjadi sorotan.

Dia menyebut suasana ruang ganti maupun aktivitas latihan berjalan baik menjelang pertandingan melawan Java United FC pada pekan ke-10 kompetisi. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore.

Toni menilai seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan baik. Dia berharap kerja keras selama latihan dapat berbuah kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

"Laga penting buat kita dan semoga kita memberikan penampilan yang terbaik dan meraih tiga poin di kandang. Untuk pemain-pemain sudah melakukan persiapan cukup bagus dan ya kita semoga bisa mendapatkan tiga poin," tutur Toni dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (21/11).

Persebaya memang tengah mendapat perhatian dari suporternya setelah sejumlah hasil pertandingan belum memenuhi harapan. Bahkan, Bonek dan Bonita sempat menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap manajemen serta tim pelatih.

Namun, Toni memastikan situasi tersebut tidak mengganggu fokus para pemain dalam menjalani latihan. Dia menyebut seluruh anggota tim tetap menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki penampilan.

"Untuk waktu latihan mungkin tidak ada masalah apa pun. Semua pemain juga cukup bagus di latihan dan kerja keras di latihan juga. Ya, mungkin pertandingan yang harus kita tunjukkan dan meraih tiga poin. Itu aja," kata Toni Firmansyah.

Pemain muda tersebut juga memahami kritik yang disampaikan Bonek dan Bonita setelah Persebaya gagal meraih hasil maksimal. Menurut dia, masukan dari suporter merupakan bentuk kepedulian terhadap klub kebanggaan mereka.