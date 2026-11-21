jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memiliki waktu persiapan lebih panjang menjelang pertandingan melawan Java United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Meski demikian, pelatih Bernardo Tavares masih harus memantau kondisi sejumlah pemain yang tengah menjalani pemulihan cedera.

Duel yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore, menjadi kesempatan bagi Bajul Ijo untuk kembali meraih kemenangan.

Pelatih asal Portugal tersebut mengakui tambahan waktu persiapan memberikan keuntungan bagi timnya. Persebaya bisa lebih leluasa mematangkan strategi dibandingkan menghadapi pertandingan sebelumnya.

"Jadi, tim kami memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pertandingan ini dibandingkan dengan laga-laga sebelumnya di Super League," kata Tavares.

Namun, kesiapan skuad belum sepenuhnya dapat dipastikan. Sebab, masih ada beberapa pemain yang menjalani proses pemulihan cedera dan berpeluang kembali merumput.

"Terkait persiapan dan kondisi tim, saat ini ada beberapa pemain yang sedang dalam masa pemulihan cedera. Kami berharap mereka bisa bermain selama beberapa menit kita lihat saja nanti," ujarnya.

Bernardo belum bersedia membeberkan identitas pemain yang berpotensi kembali memperkuat Persebaya. Dia akan menunggu laporan terbaru dari tim medis sebelum menentukan komposisi skuad.

"Jadi, kami menjalani sesi latihan dan ada laporan terakhir dari tim medis. Setelah itu, kami akan memutuskan siapa saja yang bisa bermain. Kita lihat saja nanti saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya karena ada cukup banyak situasi yang perlu dipertimbangkan," tutur Tavares.