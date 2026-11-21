jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri berupaya mengakhiri tren negatif saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11).

Kekuatan lini belakang Macan Putih diprediksi kembali solid dengan bergabungnya Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo. Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan mampu meredam serangan Laskar Mataram.

Di sisi lain, Persik harus kehilangan bek tengah asal Korea Selatan Park Jun-heong yang absen akibat hukuman kartu merah saat menghadapi Bali United pada pertandingan sebelumnya.

Marcelo Djalo mengatakan jeda internasional memberikan waktu cukup bagi tim untuk memperbaiki kondisi fisik sekaligus memulihkan mental setelah melewati periode sulit.

"Saya rasa kita punya waktu yang cukup lama di jeda internasional untuk bersiap dengan baik. Untuk memulihkan fisik pemain dan pikiran kita, setelah momen sulit di beberapa pertandingan lalu. Kami sangat siap dan benar-benar fokus melawan PSIM Yogyakarta," kata Marcelo dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (21/11).

Bek tengah kelahiran Barcelona, Spanyol, tersebut juga menyadari adanya tekanan setelah Persik menelan tiga kekalahan beruntun. Menurut dia, tuntutan untuk menang merupakan hal yang wajar dalam sepak bola ketika sebuah tim mengalami hasil buruk.

"Kami kalah tiga kali. Apakah kami mendapat tekanan lebih untuk menang di pertandingan ini? Tentu saja dalam sepak bola setelah beberapa kekalahan selalu ada tekanan dan tuntutan untuk menang. Kami selalu fokus untuk menjalankan tugas kami dengan cara terbaik," ucapnya.

Pemain yang pernah memperkuat Timnas Guinea-Bissau itu menyebut seluruh elemen tim telah meningkatkan intensitas kerja untuk mempersiapkan pertandingan melawan PSIM.