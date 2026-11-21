jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persik Kediri menghadapi tantangan berbeda saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27, Sabtu (21/11). Bukan di Stadion Brawijaya, Kediri, laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, karena terkendala perizinan dari pihak keamanan.

Perubahan lokasi pertandingan menjadi ujian tersendiri bagi pelatih Marcos Reina dan anak asuhnya. Apalagi, Macan Putih tengah berada dalam periode sulit setelah menelan tiga kekalahan secara beruntun.

Persik juga harus bermain di tempat netral tanpa kehadiran penonton. Kondisi itu membuat Kiko Carneiro dan kolega kehilangan dukungan langsung Persikmania yang selama ini menjadi tambahan motivasi saat bertanding.

Walakin, Marcos Reina menegaskan situasi tersebut tidak akan mengurangi ambisi timnya untuk meraih kemenangan.

"Bermain di luar kota tanpa dukungan fans sebuah kerugian. Tapi kami harus terima keadaan ini. Kondisi ini tak menyurutkan tekad kami memenangkan pertandingan ini," katanya.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengaku tidak terlalu khawatir menghadapi kekuatan PSIM. Menurut dia, komposisi pemain Laskar Mataram tidak banyak berubah dibandingkan musim sebelumnya.

"Kami siap melawan tim yang banyak pemainnya kami kenal. Karena skuat mereka mirip dengan musim lalu. Mereka hanya mengganti pelatih baru," ucapnya.

Pelatih anyar PSIM yang dimaksud Marcos Reina adalah Risto Vidakovic. Juru taktik asal Serbia tersebut menggantikan Jean-Paul van Gastel yang diberhentikan setelah PSIM mengalami rentetan hasil buruk.