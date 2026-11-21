jatim.jpnn.com, SURABAYA - Java United FC membawa kepercayaan diri tinggi saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) pukul 15.30 WIB, menjadi ujian bagi tren positif tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Java United datang dengan catatan impresif. Dalam enam pertandingan terakhir di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu, mereka belum tersentuh kekalahan dengan mengemas empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan tersebut berbanding terbalik dengan Persebaya yang menelan dua kekalahan dalam enam laga terakhirnya.

Meski demikian, Pelatih Kepala Java United FC Fabio Lefundes memilih tidak terlalu memikirkan kondisi lawan. Dia lebih menekankan kesiapan timnya sendiri untuk mendapatkan hasil maksimal di Surabaya.

“Kami fokus untuk memastikan kinerja maksimal di pertandingan dan meraih kemenangan. Kami fokus ke tim sendiri dan tidak begitu memikirkan situasi Persebaya. Pelatih dan pemain sudah melakukan persiapan untuk memperjuangkan tiga poin,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers jelang laga yang dilakukan secara daring, Jumat (20/11).

Java United memanfaatkan jeda kompetisi pada November untuk mematangkan persiapan. Waktu tersebut digunakan jajaran pelatih dan pemain untuk menganalisis kekuatan lawan sekaligus menyusun strategi menghadapi Bajul Ijo.

Selain aspek taktik dan kondisi fisik, kesiapan mental juga menjadi perhatian tim. Java United menyadari pertandingan di GBT tidak akan mudah karena harus menghadapi Persebaya di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kami mempersiapkan segala aspek untuk fokus di pertandingan dan meraih hasil maksimal,” tutur Lefundes.